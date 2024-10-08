Политика Шольц примет Байдена, Стармера и Макрона на переговорах по Украине, - Bloomberg

2024-10-08 22:15

Лидеры собираются в Берлине перед встречей с Зеленским на "Рамштайне".

Канцлер Германии Олаф Шольц примет лидеров США, Франции и Великобритании для переговоров по Украине в Берлине в субботу, сообщил высокопоставленный представитель правительства Германии, пишет Bloomberg.

После этого Шольц, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправятся на авиабазу США в Рамштайне для дополнительных переговоров с примерно 20 другими лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министров Италии, Польши и Канады, сказал чиновник.

Основное внимание будет уделено отправке сигнала о том, что военная и финансовая поддержка правительства в Киеве будет продолжаться, а также изучению путей обеспечения справедливого и устойчивого мира для Украины, объяснил чиновник.

Отмечается, что Германия, крупнейший поставщик военной помощи Украине после США, также, вероятно, объявит о дополнительном пакете материальных средств на встрече, добавил он.

Встреча в формате "Рамштайн" 12 октября

Продолжение поддержки Украины со стороны США станет одной из важнейших частей визита американского президента Джо Байдена в Германию. Такой анонс сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

"Этот визит подчеркнет преданность и поддержку трансатлантической безопасности. Говоря об Украине и украинской самообороне - это будет важной частью визита: продолжение поддержки и всех возможных действий, чтобы остановить российскую агрессию", - отметила Жан-Пьер.