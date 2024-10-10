Политика Верховная Рада ввела пожизненные тюремные сроки за преступления против человечности

2024-10-10 10:27

Верховная Рада одобрила в целом законопроект №11484 о внесении изменений в уголовное законодательство в связи с ратификацией Римского устава. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.



За соответствующие изменения проголосовало 228 народных депутатов. Теперь украинское законодательство будет соответствовать недавно ратифицированному Римскому уставу.



Согласно принятому закону, за преступления против человечности будет предусмотрена уголовная ответственность. Также он предусматривает увеличение сроков наказания за преступление агрессии до пожизненного лишения свободы.



Закон внесет командную ответственность. То есть командиры будут нести ответственность за военные преступления своих подчиненных, даже если они не совершали их лично, но знали о них и игнорировали их.



Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра заявила, что этот законопроект был необходим для того, чтобы вступил в силу ратификационный закон, принятый Верховной Радой и подписанный президентом 24 августа. Фактически это завершение долгой дороги работы над этим проектом и дальше остается лишь имплементация.

"Сегодня Украина в очередной раз подтвердила свою принадлежность к цивилизованным демократическим государствам. Именно этим мы отличаемся от России, ведущей геноцидальную агрессию на уничтожение Украины и мирового порядка, основанного на правилах международного права. И именно поэтому Россия требовала, чтобы мы не ратифицировали Римский устав – россияне знают, что наказание за их преступления непременно наступит", – написала Мудра в Facebook.

Она заверила, что на этом Украина не остановится, ведь это только начало масштабной реформы уголовного законодательства по международным преступлениям.



Напомним, данный закон Рада приняла 21 августа. Целью закона является выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу для Украины Римского устава Международного уголовного суда и поправок к нему, принятых Ассамблеей государств-участников Римского устава.



Просьбы МУС о сотрудничестве могут направляться как по дипломатическим каналам, так и непосредственно в Офис Генерального прокурора (по вопросам расследования и судебного разбирательства) или в Министерство юстиции (по вопросам исполнения приговоров и других решений Международного уголовного суда, принятых по результатам рассмотрения дела).



Также Украина заявляет, что просьбы МУС о сотрудничестве и любые прилагаемые к нему документы должны направляться на украинском языке или сопровождаться переводом на украинский язык.



Документ о ратификации Римского устава предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь пойдет об украинских гражданах.



Римский устав вступит в силу для Украины в первый день месяца, наступающего после 60-го дня с даты сдачи на хранение генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты. А некоторые поправки в Римский устав вступают в силу спустя 1 год после сдачи на хранение генсека ООН ратификационной грамоты.



После вступления в силу закона и Римского устава государство вступит в полноправное членство в Международном уголовном суде и сможет участвовать в Ассамблее государств-участников МУС и формировать политику МУС, выдвигать своего кандидата на должность судьи, утверждать распределение бюджета МУС с целью обеспечения надлежащего расследования российских преступлений в Украине, участвовать в выборах судей и других выборных лиц (в частности, прокурора МУС), влиять на разработку изменений в Римский устав.