Политика Байден: США готовы к переговорам с "осью зла"

2024-10-14 22:15

 

Целью переговоров с Россией, Китаем и Северной Кореей должно стать уменьшение ядерной угрозы, заявил американский лидер.

Президент США Джо Байден заявил о готовности его страны к переговорам "без предварительных условий" с Россией, Китаем и Северной Кореей в целях уменьшения ядерной угрозы. Об этом сообщает Белый дом.

Заявление американского президента прозвучало во время поздравления лауреатов Нобелевской премии мира.

"Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Нет пользы ни для наших стран, ни для мира, чтобы предупредить прогресс в сокращении ядерных арсеналов", - подчеркнул американский лидер.

По его словам, уменьшение ядерной угрозы "важно, не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них".

По его словам, в прошлом году во время посещения Хиросимы (Япония) беседовал с человеком, пережившим ядерную бомбардировку (в августе 1945 года).

Байден добавил, что этот человек напомнил ему, что "мы должны продолжать продвигаться ко дню, когда мы сможем окончательно и навсегда лишить мира ядерного оружия".

Напомним, СМИ заявили, что президент США Джо Байден очень осторожно подходит к вопросам, которые в Кремле называют "пересечением красных линий". Тогда как молодые политики в Европе выступают за более решительную поддержку Украины и не боятся ядерных угроз России.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ могут уйти из Курской области в ближайшие недели, - аналитик BILD

2024-10-14 16:05

По предварительным оценкам, ураган "Милтон" нанес ущерб на $50 млрд – Байден

2024-10-13 10:30

Байден пообещал Шольцу дальнейшую военную помощь Украине

2024-10-12 11:30

Украинская армия сорвала замысел роССиян на Курщине, - ЦПД

2024-10-12 08:30

Еще новости в разделе "Политика"

Байден: США готовы к переговорам с "осью зла"

2024-10-14 22:15

Первые детали плана победы Украины обнародуют в ближайшие дни — посол

2024-10-14 20:48

Рютте посетит ключевые объекты НАТО, связанные с помощью Украине

2024-10-14 18:26

Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику в Украину – Bild

2024-10-13 15:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Байден: США готовы к переговорам с "осью зла" 2024-10-14 22:15
Первые детали плана победы Украины обнародуют в ближайшие дни — посол 2024-10-14 20:48
Рютте посетит ключевые объекты НАТО, связанные с помощью Украине 2024-10-14 18:26
Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику в Украину – Bild 2024-10-13 15:30