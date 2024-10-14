Политика Байден: США готовы к переговорам с "осью зла"

2024-10-14 22:15

Целью переговоров с Россией, Китаем и Северной Кореей должно стать уменьшение ядерной угрозы, заявил американский лидер.

Президент США Джо Байден заявил о готовности его страны к переговорам "без предварительных условий" с Россией, Китаем и Северной Кореей в целях уменьшения ядерной угрозы. Об этом сообщает Белый дом.

Заявление американского президента прозвучало во время поздравления лауреатов Нобелевской премии мира.

"Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Нет пользы ни для наших стран, ни для мира, чтобы предупредить прогресс в сокращении ядерных арсеналов", - подчеркнул американский лидер.

По его словам, уменьшение ядерной угрозы "важно, не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них".

По его словам, в прошлом году во время посещения Хиросимы (Япония) беседовал с человеком, пережившим ядерную бомбардировку (в августе 1945 года).

Байден добавил, что этот человек напомнил ему, что "мы должны продолжать продвигаться ко дню, когда мы сможем окончательно и навсегда лишить мира ядерного оружия".

Напомним, СМИ заявили, что президент США Джо Байден очень осторожно подходит к вопросам, которые в Кремле называют "пересечением красных линий". Тогда как молодые политики в Европе выступают за более решительную поддержку Украины и не боятся ядерных угроз России.