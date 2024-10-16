Политика Великобритания остановила стратегическое сотрудничество с Грузией из-за антизападной риторики

2024-10-16 10:29

Великобритания решила временно остановить проходивший на уровне министров ежегодный формат "Вордропского диалога" с Грузией, а также отменить переговоры между руководителями оборонных ведомств обеих стран. Об этом сообщил посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд в комментарии IPN.

Кроме того, приостановлена ​​реализация новой программы кибербезопасности.

Уорд отметил, что решение принято из-за беспокойства демократией в Грузии и распространения антизападной риторики со стороны нынешнего правительства.

Посол надеется, что после выборов Грузия вернется к прозападному курсу, что позволит возобновить доверие и сотрудничество между странами.

Вордропский диалог начал функционировать в 2014 году и получил название в честь Оливера Вордропа - первого верховного комиссара Великобритании в Грузии в 1919-1921 годах.

Напомним, ранее Евросоюз решил прекратить встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии в ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии.

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