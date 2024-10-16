Политика Зеленский представит план победы на заседании Совета ЕС

2024-10-16 20:04

 

Глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Совета ЕС. Он состоится 17 октября.

Как сообщает Рубрика, об этом Шарль Мишель написал в соцсети Х.

По словам главы Евросовета, Зеленский на саммите представит план победы Украины в войне с Россией.

«Я пригласил президента Владимира Зеленского на саммит Европейского совета в четверг, 17 октября, чтобы подвести итоги последних событий в войне России против Украины и представить свой план победы», – написал Мишель.

Что известно о Плане Победы Украины

27 сентября глава украинского государства сообщил, что представил в США План победы и теперь на уровне команды украинская сторона будет работать над наполнением каждого шага.

В том числе Зеленский представил план победы Трампу, который ранее уже был показан президенту США Джо Байдену и кандидату в президенты США от демократов Камали Гаррис.

А уже 10 октября Зеленский побывал в Великобритании, Франции, Италии и Германии:

  • Сначала Владимир Зеленский 10 октября прибыл в Лондон. Там он встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Глава Украины представил План победы.
  • Затем в этот же день глава украинского государства прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и представил План победы Украины.
  • А поздно вечером президент Украины прибыл в Италию и встретился с главой итальянского правительства Джорджией Мэлони, передав ей План победы.
  • Президент ВладимирЗеленский также встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом и представил ему План победы.
  • Глава украинского государства Владимир Зеленский отметил, что план победы Украины будет открыт для всех стран, включая российскую федерацию, которая может быть на втором саммите мира.
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