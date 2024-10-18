Политика Владимир Зеленский заявил, что ЕС поддержал большую часть предложений из Плана победы

2024-10-18 08:26

Большая часть предложений из Плана победы поддержана, однако у отдельных пунктов обнаруживается чувствительный характер. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Не так уж много пунктов нашего Плана победы отклонены, как по этому. На самом деле у нас в нашем документе есть тайные разделы, которые носят чувствительный характер. И по таким чувствительным вопросам мы, конечно же, просим оказать помощь как можно раньше", - пояснил глава государства.

По его словам, Украина также будет применять и собственное оружие, и собственные мощности, но при этом важно, чтобы и партнеры помогали.

"Я уверен, что благодаря единству в ЕС мы можем склонять к Плану не только лидеров ЕС, но и других лидеров", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что План победы будет подробно рассмотрен союзниками за закрытыми дверями.

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