Политика После выборов в США все может изменится: Зеленский рассказал о "Плане Б" в войне

2024-10-19 08:30

Украинский лидер отметил, что для американцев война в Украине не является первоочередной темой.

Переход к "Плану Б" для Украины состоится в том случае, если политика США относительно военной помощи изменится после ноябрьских выборов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

"Такая ситуация, что главный донор в помощи Украине - Соединенные Штаты. И если их политика после выборов изменится, вот эти изменения и есть "План Б". То есть политика США сама по себе будет влиять на развитие этой войны, или на развитие окончания войны", - сказал он.

При этом Зеленский не знает, какими именно могут быть эти изменения в политике США, ведь результат американских выборов невозможно предсказать заранее. Так же украинский президент отмечает, что в предвыборный период кандидаты могут озвучивать различные заявления в поддержку Украины или против нее.

"А как оно будет после - никто не знает. Потому что сегодня они борются не за Украину, а борются на своих выборах, что справедливо для их государства. Для нас - не очень. Мы считаем, что мы должны оставаться в фокусе, потому что мы - в войне", - сказал Зеленский.

Дальнейшие перспективы войны в Украине

Как сообщалось ранее, Северная Корея, вероятно, направит на войну в Украине 12 тысяч своих военных, в частности подразделения спецназа. Указанную информацию выяснила разведка Южной Кореи.

Между тем некоторые эксперты считают, что Запад будет вынужден пригласить Украину в НАТО из-за ядерных "намеков" Зеленского. Экс-советник министра обороны Украины Алексей Копытько убежден, что партнеры серьезно воспринимают возможность Украины в создании ядерного оружия в случае, если это будет обозначено как национальный приоритет.