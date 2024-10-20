Политика "Пока нет консенсуса относительно предоставления Украине дальнобойного оружия", - Байден

2024-10-20 16:30

 

Президент США призвал партнеров продолжить поддержку Украины в борьбе против российского вторжения в условиях "тяжелой зимы" и одновременно заявил, что партнеры не имеют консенсуса относительно предоставления дальнобойного оружия.

Об этом Джо Байден сказал во время визита в Германию.

Перед отлетом из Германии Байден заявил журналистам, что среди партнеров нет консенсуса относительно предоставления Украине дальнобойного оружия для ударов по военным объектам в России.

"Пока нет консенсуса относительно предоставления Украине дальнобойного оружия", - констатировал глава Белого дома.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон присоединились к лидерам США и Германии во второй половине дня на переговорах, посвященных главным образом российской войне против Украины.

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"Мы обсудили, как ускорить нашу поддержку Украины, - сказал Стармер журналистам после встречи. - Сейчас, когда Украина вступает в трудную зиму, важно сказать, что мы с вами".

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