Жизнь Киев в письме МВФ подтвердил согласие повышать тарифы ЖКХ для населения во время войны

2024-10-21 11:33

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны. Тарифы в послевоенный период также будут расти. Об этом свидетельствует Меморандум МВФ.

"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают в себя дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны)", - отмечается в документе.

Украинские чиновники ожидают также "внешнего финансирования и предоставления прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании доступных бюджетных ресурсов".

После окончания войны повестка дня реформ в энергетическом секторе, в частности, потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа.

Кабинет Министров Украины примет дорожную карту для постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с планом реализации с указанием сроков на период после военного положения.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Документ содержит добровольные обязательства власти страны предпринять определенные шаги.