Политика Украина и США обработают План победы - Зеленский

2024-10-21 17:37


Президент Владимир Зеленский заявил о "очень хороших сигналах" от Соединенных Штатов Америки.

В Украину прибудет команда из США, с которой Киев проработает каждый пункт Плана победы над российскими агрессорами. Об этом в воскресенье 20 октября украинский лидер заявил в вечернем обращении.

"Есть очень хорошие сигналы от Соединенных Штатов - мы слышим уже риторику, ее изменения. Мы ожидаем приезд команды из Вашингтона, чтобы на всех рабочих уровнях работать по пунктам Плана победы", - заявил президент.

По его словам, также есть несколько договоренностей о нескольких новых пакетах поддержки - оборонной и энергетической.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский обнародовал План победы. Его первым пунктом идет немедленное приглашение Украины в НАТО.

Накануне стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты Плана победы.

США же все еще обсуждают подробности Плана победы, но в целом эту инициативу уже поддерживают.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Сколько стоит получить водительские права в Украине: детальный разбор расходов

2024-10-21 20:48

Совбез ООН обсудит участие Северной Кореи в войне рф против Украины

2024-10-21 19:15

фото + видео В роССии молотком убили пилота, причастного к ударам по Украине

2024-10-21 16:48

Украина сейчас находится на "необратимом пути" к вступлению в НАТО

2024-10-21 12:28

Еще новости в разделе "Политика"

Совбез ООН обсудит участие Северной Кореи в войне рф против Украины

2024-10-21 19:15

Украина и США обработают План победы - Зеленский

2024-10-21 17:37

Трамп угрожал путину ударить "по центру гребаной москвы"

2024-10-21 16:05

Украина сейчас находится на "необратимом пути" к вступлению в НАТО

2024-10-21 12:28
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Совбез ООН обсудит участие Северной Кореи в войне рф против Украины 2024-10-21 19:15
Украина и США обработают План победы - Зеленский 2024-10-21 17:37
Трамп угрожал путину ударить "по центру гребаной москвы" 2024-10-21 16:05
Украина сейчас находится на "необратимом пути" к вступлению в НАТО 2024-10-21 12:28