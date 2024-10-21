Политика Украина и США обработают План победы - Зеленский

2024-10-21 17:37



Президент Владимир Зеленский заявил о "очень хороших сигналах" от Соединенных Штатов Америки.

В Украину прибудет команда из США, с которой Киев проработает каждый пункт Плана победы над российскими агрессорами. Об этом в воскресенье 20 октября украинский лидер заявил в вечернем обращении.

"Есть очень хорошие сигналы от Соединенных Штатов - мы слышим уже риторику, ее изменения. Мы ожидаем приезд команды из Вашингтона, чтобы на всех рабочих уровнях работать по пунктам Плана победы", - заявил президент.



По его словам, также есть несколько договоренностей о нескольких новых пакетах поддержки - оборонной и энергетической.



Напомним, 16 октября Владимир Зеленский обнародовал План победы. Его первым пунктом идет немедленное приглашение Украины в НАТО.



Накануне стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты Плана победы.



США же все еще обсуждают подробности Плана победы, но в целом эту инициативу уже поддерживают.