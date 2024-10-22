Жизнь «Конторський на прізвисько «Джек»: що відомо про керівника СБУ в Дніпропетровській області Дмитра Нєвєдрова

2024-10-22 14:52

Призначення Дмитра Нєвєдрова на посаду керівника СБУ в Дніпропетровській області у травні 2024 року стало несподіванкою для багатьох, хоча й пройшло без звичного розголосу в медіа. Це виглядає нетипово для таких подій, враховуючи призначення на таку відповідальну посаду у вкрай важливому регіоні.

Свою кар’єру в СБУ Нєвєдров розпочав майже 20 років тому, однак стрімкий кар’єрний ріст почався після призначення Івана Баканова головою СБУ.

До цього встиг попрацювати начальником транспортного управління у складі головного Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

На грудень 2019 — начальник управління ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

А з січня 2021 року Нєвєдров очолив управління СБУ в Миколаївській області, а до цього призначення працював начальником транспортного управління у складі головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

Оскільки кар’єрний шлях Нєвєдрова в СБУ активно розвивався саме під час керівництва Івана Баканова, це викликає певні питання, адже звільнення самого Баканова відбулося на тлі серйозних звинувачень. Нагадаємо, чинний голова СБУ Василь Малюк у 2022 році представив президенту Зеленському докази того, що в оточенні Баканова були особи, які співпрацювали з Росією та сприяли її вторгненню на територію України.

У результаті цього в Україні оголосили про викриття так званої «кротоферми» в СБУ — мережі агентів, які діяли на користь Росії. Серед імен, що фігурували у розслідуванні, був також зрадник України — колишній начальник управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.

З огляду на такі серйозні звинувачення, очікувалося, що всіх, хто мав зв’язок із Бакановим і обіймав високі посади в СБУ, звільнять або проведуть щодо них службові перевірки. Проте цього не сталося. Навпаки, деяким із колишніх соратників Баканова вдалося не лише зберегти свої посади, але й отримати нові призначення та підвищення. До таких осіб належить і Дмитро Нєвєдров, що ставить під сумнів прозорість і обґрунтованість таких рішень та викликає додаткові запитання щодо його впливу і зв’язків у СБУ.

А запитань до Нєвєдрова назбиралось чимало, як і скандалів.

«Джек-хаус»

У 2018 році в Україні спалахнув гучний скандал, пов’язаний із СБУ. Співробітники Служби безпеки отримали квартири в елітному житловому комплексі, а забудовник, який добудував п’ять поверхів у порушення проєкту, звинуватив СБУ у вимаганні.

Про цю ситуацію детально писав журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook:

“Вражаюче і дуже важливе розслідування Максима Опанасенка про службову квартиру, яку приватизував заступник голови СБУ Віктор Кононенко, насправді важко назвати корупцією. Генерал отримав 100-метрову квартиру, ну, служив адже багато років, і хоча приватизувати треба в кінці бездоганну службу, на мій погляд, але закон дозволяє і таке інше. Але це справа розкрило саме безсумнівну правопорушення та ймовірну корупцію, за які забудовнику і його ‘даху’, в разі проведення об’єктивного розслідування коли-небудь в майбутньому, прийдеться відповідати разом з тими співробітниками СБУ, які санкціонували проєкт. Справа ‘Джек хауса’ - це одна з типових схем при будівництві житла в центрі Києва, де грубі порушення при будівництві є складовою частиною тіньових домовленостей між силовиками і забудовниками”, — зазначив він.

Бутусов тоді також пояснив правопорушення у цій справі:

“Зараз Генеральна прокуратура веде кримінальну справу щодо незаконного порушення проєкту будівництва ЖК ‘Джек хаус’ і незаконного введення в експлуатацію цього будинку, куди так швидко вселилися керівники СБУ. Справа в тому, що ‘Джек хаус’ за даними слідства на п’ять поверхів вище, ніж передбачено проєктом. Тобто керівництво СБУ погодило проєкт і отримало квартири в будинку, який побудований з очевидними порушеннями, і безсумнівно, будучи учасниками проєкту будівництва, керівники СБУ також несуть відповідальність за це діяння. Генерали ж інтенсивно намагаються отримати і приватизувати квартири в будинку, і та легалізують будинок, в якому вони насправді повинні були б починати не вселення, а кримінальне розслідування. Будинок на землі СБУ будується з порушеннями, на які навмисно закриває очі СБУ”, — заявив Юрій Бутусов.



Одним із тих, хто отримав квартиру в “Джек хаусі”, був і Дмитро Нєвєдров, через що в грудні 2019 року він став фігурантом розслідування ДБР у цій справі. Однак, із того часу розслідування не мало правових наслідків щодо фігурантів.

Відомо, що Нєвєдров активно захищав своє право на цю квартиру. За даними джерел видання, щоб обґрунтувати своє право на житло в “Джек хаусі”, він намагався скасувати приватизацію квартири своєї матері заднім числом, щоб позбавити права власності як себе, так і своїх батьків. Квартира матері була отримана ще у 1988 році, а приватизована у 2000-му. Метою цього позову могло бути забезпечення отримання квартири в “Джек хаусі”, але суд відмовив у задоволенні позову.

“Тобто, у позивача, як такого, вбачається суперечлива правова поведінка, з одного боку він заперечує законність факту передачі йому у власність частки квартири, з іншого він, будучи обізнаним про підстави набуття ним права власності, вчиняє дії, направлені на відчуження вказаної частки іншій особі із отриманням матеріальної вигоди в результаті вчиненого правочину”, — зазначено у рішенні суду. Серед причин відмови у задоволенні позову було те, що квартиру вони вже продали у 2020 році.

«Конторський на прізвисько «Джек»: що відомо про керівника СБУ в

Дніпропетровській області Дмитра Нєвєдрова.

Призначення Дмитра Нєвєдрова на посаду керівника СБУ в Дніпропетровській

області у травні 2024 року стало несподіванкою для багатьох, хоча й пройшло

без звичного розголосу в медіа. Це виглядає нетипово для таких подій,

враховуючи призначення на таку відповідальну посаду у вкрай важливому

регіоні.

Свою кар’єру в СБУ Нєвєдров розпочав майже 20 років тому, однак стрімкий

кар’єрний ріст почався після призначення Івана Баканова головою СБУ.

До цього встиг попрацювати начальником транспортного управління у складі

головного Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері

економічної безпеки Служби безпеки України.

На грудень 2019 — начальник управління ГУ контррозвідувального захисту

інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

А з січня 2021 року Нєвєдров очолив управління СБУ в Миколаївській області,

а до цього призначення працював начальником транспортного управління у

складі головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у

сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

Оскільки кар’єрний шлях Нєвєдрова в СБУ активно розвивався саме під час

керівництва Івана Баканова, це викликає певні питання, адже звільнення

самого Баканова відбулося на тлі серйозних звинувачень. Нагадаємо, чинний

голова СБУ Василь Малюк у 2022 році представив президенту Зеленському

докази того, що в оточенні Баканова були особи, які співпрацювали з Росією та

сприяли її вторгненню на територію України.

У результаті цього в Україні оголосили про викриття так званої «кротоферми» в

СБУ — мережі агентів, які діяли на користь Росії. Серед імен, що фігурували у

розслідуванні, був також зрадник України — колишній начальник управління

внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.

З огляду на такі серйозні звинувачення, очікувалося, що всіх, хто мав зв’язок із

Бакановим і обіймав високі посади в СБУ, звільнять або проведуть щодо них

службові перевірки. Проте цього не сталося. Навпаки, деяким із колишніх

соратників Баканова вдалося не лише зберегти свої посади, але й отримати

нові призначення та підвищення. До таких осіб належить і Дмитро Нєвєдров,

що ставить під сумнів прозорість і обґрунтованість таких рішень та викликає

додаткові запитання щодо його впливу і зв’язків у СБУ.

А запитань до Нєвєдрова назбиралось чимало, як і скандалів.

«Джек-хаус»

У 2018 році в Україні спалахнув гучний скандал, пов’язаний із СБУ.

Співробітники Служби безпеки отримали квартири в елітному житловому

комплексі, а забудовник, який добудував п’ять поверхів у порушення проєкту,

звинуватив СБУ у вимаганні.

Про цю ситуацію детально писав журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у

Facebook:

“Вражаюче і дуже важливе розслідування Максима Опанасенка про службову

квартиру, яку приватизував заступник голови СБУ Віктор Кононенко, насправді

важко назвати корупцією. Генерал отримав 100-метрову квартиру, ну, служив

адже багато років, і хоча приватизувати треба в кінці бездоганну службу, на мій

погляд, але закон дозволяє і таке інше. Але це справа розкрило саме

безсумнівну правопорушення та ймовірну корупцію, за які забудовнику і його

‘даху’, в разі проведення об’єктивного розслідування коли-небудь в

майбутньому, прийдеться відповідати разом з тими співробітниками СБУ, які

санкціонували проєкт. Справа ‘Джек хауса’ - це одна з типових схем при

будівництві житла в центрі Києва, де грубі порушення при будівництві є

складовою частиною тіньових домовленостей між силовиками і

забудовниками”, — зазначив він.

Бутусов тоді також пояснив правопорушення у цій справі:

“Зараз Генеральна прокуратура веде кримінальну справу щодо незаконного

порушення проєкту будівництва ЖК ‘Джек хаус’ і незаконного введення в

експлуатацію цього будинку, куди так швидко вселилися керівники СБУ. Справа

в тому, що ‘Джек хаус’ за даними слідства на п’ять поверхів вище, ніж

передбачено проєктом. Тобто керівництво СБУ погодило проєкт і отримало

квартири в будинку, який побудований з очевидними порушеннями, і

безсумнівно, будучи учасниками проєкту будівництва, керівники СБУ також

несуть відповідальність за це діяння. Генерали ж інтенсивно намагаються

отримати і приватизувати квартири в будинку, і та легалізують будинок, в якому

вони насправді повинні були б починати не вселення, а кримінальне

розслідування. Будинок на землі СБУ будується з порушеннями, на які

навмисно закриває очі СБУ”, — заявив Юрій Бутусов.

Одним із тих, хто отримав квартиру в “Джек хаусі”, був і Дмитро Нєвєдров,

через що в грудні 2019 року він став фігурантом розслідування ДБР у цій

справі. Однак, із того часу розслідування не мало правових наслідків щодо

фігурантів.

Відомо, що Нєвєдров активно захищав своє право на цю квартиру. За даними

джерел видання, щоб обґрунтувати своє право на житло в “Джек хаусі”, він

намагався скасувати приватизацію квартири своєї матері заднім числом, щоб

позбавити права власності як себе, так і своїх батьків. Квартира матері була

отримана ще у 1988 році, а приватизована у 2000-му. Метою цього позову

могло бути забезпечення отримання квартири в “Джек хаусі”, але суд відмовив

у задоволенні позову.

“Тобто, у позивача, як такого, вбачається суперечлива правова поведінка, з

одного боку він заперечує законність факту передачі йому у власність частки

квартири, з іншого він, будучи обізнаним про підстави набуття ним права

власності, вчиняє дії, направлені на відчуження вказаної частки іншій особі із

отриманням матеріальної вигоди в результаті вчиненого правочину”, —

зазначено у рішенні суду. Серед причин відмови у задоволенні позову було те,

що квартиру вони вже продали у 2020 році.

Окрім Нєвєдрова, цю квартиру також отримав одіозний Павло Демчина,

колишній перший заступник голови СБУ та екс-очільник відомого «управління

К» – по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, яке й саме нерідко

опинялося в центрі корупційних скандалів. Той самий, стосовно якого НАБУ

розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим

становищем. За даними джерел, Дмитро Нєвєдров та Павло Демчина є

давніми друзями.



Окрім Нєвєдрова, цю квартиру також отримав одіозний Павло Демчина, колишній перший заступник голови СБУ та екс-очільник відомого «управління К» – по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, яке й саме нерідко опинялося в центрі корупційних скандалів. Той самий, стосовно якого НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем. За даними джерел, Дмитро Нєвєдров та Павло Демчина є давніми друзями.