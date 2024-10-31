Политика Зеленский своим указом уволил Андрея Костина с должности генпрокурора

2024-10-31 11:34

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства

"Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности генерального прокурора", - говорится в указе №745.

Как известно, 22 октября президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК. По его результатам, генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку на фоне скандалов, связанных со злоупотреблениями в сфере оформления инвалидности прокурорам.

Уже 28 октября Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Андрея Костина, а на следующий день парламент поддержал отставку генпрокурора.

По данным СМИ, президент пока не определился с кандидатом на должность генерального прокурора. В связи с этим руководитель ведомства будет иметь статус "исполняющий обязанности".