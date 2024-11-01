Жизнь Нардеп Юрій Шаповалов купував танкери для транспортування російської нафти - ЗМІ

2024-11-01 09:38

Частина «тіньового флоту» рф складається з танкерів, що придбані за участю народного депутата Юрія Шаповалова.

Як зазначається у розслідуванні, алгоритм «тіньового» флоту розробив кременчуцький бізнесмен Віталій Марченко, який є власником ТОВ «Альфа груп 77» і ТОВ «Енергоресурс», фактичним власником групи компаній «VM-Groupe» та контролює ТОВ «Азарес», ТОВ «Аллюр Оіл», ТОВ «Торговий дім Кременчук».

Як вважає слідство, для прикриття протиправної діяльності очолюваної Марченком організації, бізнесмен вступив у злочинну змову з народним депутатом від партії «За Майбутнє» Юрієм Шаповаловим.

Розслідування наводить переписку Шаповалова і Марченка. У повідомленнях народний депутат пише бізнесмену, що «нафтопродукти з російської нафти, вироблені поза межами Росії, не підпадають під санкції ЄС». У свою чергу Марченко на таке повідомлення нібито відповідає лаконічне: «Супер!».

«Також Шаповалов нібито надсилає декілька посилань на оголошення про продаж нафтових танкерів у Туреччині, щоб обговорити їх покупку для перевезення нафтопродуктів, зокрема й російського походження. Отже, доки Росія купляє зброю та боєприпаси на гроші від продажу нафти, народний депутат, схоже, продовжує сприяти бізнесу на крові українців?», - зазначають автори.

За даними правоохоронних органів, група компаній «VM-Groupe», підконтрольна Марченко, володіє п'ятьма нафтовими танкерами:

«Oris Marine» (IMO 9179488 ), придбаний у червні 2023 року.

«Oris Di» (IMO 9245299 ), також придбаний у червні 2023 року.

«Oris Sofi» (IMO 8920282 ), куплений у червні 2023 року.

«Oris Helga» (IMO 9483619 ), набутий у жовтні 2023 року.

«ORIS Grace» (IMO 9658422 ), придбаний на початку 2024 року.

Танкер «Oris Marine» наразі зареєстрований під прапором Ліберії, з портом приписки у столиці країни, Монровії. Його вантажопідйомність складає 3 200 тонн.

За даними бази Європейської Комісії, зареєстрованим власником цього судна з 1 березня 2023 року нібито стала компанія FLAGMAN MARINE LTD, розташована на Мальті.

«Однак найцікавіше, що серед власників зазначеної компанії, схоже, вказані дві особи, що, ймовірно, тісно пов’язані з організаторами «нафтової» схеми. Зокрема, мова нібито йде про: Марію Марченко – ймовірно дружину бізнесмена Віталія Марченка та Ліану Шамрай – її чоловік, Юрій Шамрай, нібито є довготривалим компаньйоном Шаповалова та співзасновником разом з останнім ГО «Федерація автомобільного спорту м. Кременчука». Крім того, Ліана Шамрай і Юрій Шаповалов у різний час нібито обіймали посаду директора в компанії «Фокстрот Кременчук», що свідчить про тривалі бізнес-стосунки між цими особами.

Судна компанії FLAGMAN MARINE LTD, схоже, регулярно транспортували нафту морем і розвантажувались на території України в Ізмаїльському морському торговельному порту, після чого нафтопродукти розподілялись для подальшого використання», - зазначається у розслідуванні.