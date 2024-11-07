Политика Китай очень сдержанно отреагировал на победу Трампа на выборах

2024-11-07 08:26

Китай надеется на дальнейшее мирное и взаимовыгодное сосуществование с США при новой администрации следующего президента. Об этом сказала спикер МИД КНР Мао Нин.

"Китай и дальше будет выстраивать китайско-американские отношения на перспективу мирного и стабильного сосуществования с Соединенными Штатами на основе взаимной выгоды и взаимного уважения", - заявила Мао Нин, комментируя президентские выборы в Америке.

Она добавила, что нынешняя президентская гонка - внутреннее дело США, и подчеркнула, что Китай с уважением относится к любому выбору американского народа.

Вместе с тем Мао Нин отказалась комментировать информацию о том, что Дональд Трамп в случае победы может повысить пошлину для китайских товаров.

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