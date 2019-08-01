Экономика В тяжких торговых переговорах США и Китая есть первые результаты

2019-08-01 14:13 42

По итогам очередного раунда американо-китайских торговых переговоров в Шанхае стороны договорились встретиться в сентябре на территории США.

Как сообщает Bloomberg, Белый дом назвал прошедшие переговоры конструктивными. Стороны обсудили "принудительную передачу технологий, право интеллектуальной собственности, услуги, нетарифные барьеры и сельское хозяйство".

"Китайская сторона подтвердила свою приверженность увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции США", – указали в американской администрации.

В заявлении Белого дома указано, что США ожидают продолжения переговоров по торговому соглашению, обязательному для исполнения, в Вашингтоне в начале сентября.

Китайские СМИ подчеркнули, что переговоры были "откровенными, высокоэффективными и конструктивными" и что участники переговоров обсудили "вопрос об увеличении китайских закупок сельскохозяйственной продукции США".

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