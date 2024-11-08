Экономика Крупнейшие китайские компании закрывают свои заводы на россии и вывозят оборудование

2024-11-08 10:27

Крупнейший на рф китайский завод по сборке телевизоров Philips, Sony и Sharp остановил работу из-за санкций.

Завод китайской компании TPV Technology в Шушарах прекратил производство телевизоров из-за санкций США и ЕС. Он работал с 2011 года.

Производство было полностью остановлено. Официально представители офиса TPV Technology не комментируют эту информацию, но инвесторы уже начали вывозить свое оборудование.

Мощности завода TPV Technology в Шушарах позволяли выпускать до 3,5 миллиона телевизоров в год.