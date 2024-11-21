Спорт Сергей Ребров оценил дебют в Сборной Украины молодого игрока из Руха

2024-11-21 10:27

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о дебюте Алексея Сыча за взрослую национальную команду.

По словам Реброва, защитник удачно вошел в игру и помог команде удержать победу.

«Я всегда говорю: если в заявку сборной кто-то попадает, то он может сыграть. Вызываем по два футболиста на каждую позицию. Вызвали Алексея не просто так: просматривали его поединки за Рух, молодежную сборную, олимпийскую национальную команду. Этот футболист для нас давно известен, и то, как он вышел и помог команде - уверен, что он получил удовольствие», - заявил Сергей Станиславович.

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