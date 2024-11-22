Жизнь Графики почасовых отключений электроэнергии в Украине на 22 ноября

2024-11-22 08:26

Графики почасовых отключений электроэнергии в Украине в пятницу, 22 ноября, будут действовать с 06:00 до 22:00. Об этом сообщило Укрэнерго.



Указано, что потребность ограничить потребление электроэнергии обусловлена ​​повреждением энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атакиврага.



Время применения и объем ограничений на пятницу:



06:00-07:00 – одна очередь отключений;

07:00-18:00 – две очереди отключений;

18:00-22:00 – одна очередь отключений;



Графики отключений по конкретным адресам доступны на сайте или на официальных страницах оператора распределения.



В Укрэнерго подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу.



"Внимание! В течение суток – объем применения ограничений может быть изменен. Актуальную информацию узнавайте на сайте или официальных страницах вашего облэнерго", – предупредили в Укрэнерго и посоветовали гражданам не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.



Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области.



Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.



Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – ответственность облэнерго.