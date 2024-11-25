Политика У Трампа заговорили о соглашении с Украиной о редких полезных ископаемых на триллионы долларов

2024-11-25 08:23

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что избранный президент Дональд Трамп хочет заключить соглашение с Украиной, которое позволит США обогатиться редкими украинскими полезными ископаемыми. Об этом он сказал в комментарии телеканалу Fox News.

Грэм отметил, что Украина – самая богатая страна в Европе на редкие минералы, которых, по его оценкам, в стране есть на $2-7 триллиона. Именно поэтому США должны помочь Украине выиграть войну с рф.

"Украина готова заключить соглашение с нами, не с россией, поэтому это в наших интересах – обеспечить, чтобы россия не обустроилась там", – пояснил конгрессмен.

По его словам, "война в Украине ведется из-за денег", хотя никто не хочет об этом говорить.

Он подчеркнул, что Украина – это "житница" мира. В частности, 50% продовольствия в Африку поступает из Украины.

"Мы можем зарабатывать и иметь экономические отношения с Украиной, которые для нас будут очень полезны. Так что Дональд Трамп хочет соглашение, чтобы вернуть наши деньги, чтобы мы обогатились редкими полезными ископаемыми. Хорошее соглашение для Украины и для нас. И он принесет мир ", – резюмировал Грэм.

Отметим, что в этом комментарии Грэм фактически пересказал один из пунктов Плана победы Зеленского, который тот еще до выборов в США представлял обоим кандидатам в президенты. Он содержит предложение США и ЕС заключить совместное соглашение по защите ресурсов и использованию экономического потенциала. Сообщалось, что у этого пункта есть тайное приложение.