Диверсии на железных дорогах Франции - полиция озвучила главную версию

Французские следователи подозревают, что прошлогодние диверсии на железные дороги, совпавшие с открытием Олимпийских игр, были совершены левыми экстремистами.
Как отметил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, методы диверсантов имеют признаки леворадикальных экстремистов.
"Мы идентифицировали профили нескольких человек", - сообщил он о результатах предварительных расследований.
Заметим, что движение железнодорожного транспорта во Франции в понедельник осуществляется по графику. Об этом заявил министр транспорта страны Патрис Вергрие.
"На северном направлении, где вчера производилось движение трех из четырех поездов, сегодня все функционирует в нормальном графике", - добавил он.
Проблемы с железнодорожным транспортом во Франции на выходных затронули 800 тысяч человек.