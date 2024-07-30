Мир Диверсии на железных дорогах Франции - полиция озвучила главную версию

2024-07-30 09:24

Французские следователи подозревают, что прошлогодние диверсии на железные дороги, совпавшие с открытием Олимпийских игр, были совершены левыми экстремистами.

Как отметил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, методы диверсантов имеют признаки леворадикальных экстремистов.

"Мы идентифицировали профили нескольких человек", - сообщил он о результатах предварительных расследований.

Заметим, что движение железнодорожного транспорта во Франции в понедельник осуществляется по графику. Об этом заявил министр транспорта страны Патрис Вергрие.

"На северном направлении, где вчера производилось движение трех из четырех поездов, сегодня все функционирует в нормальном графике", - добавил он.

Проблемы с железнодорожным транспортом во Франции на выходных затронули 800 тысяч человек.

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