Мир Диверсии на железных дорогах Франции - полиция озвучила главную версию

2024-07-30 09:24

Французские следователи подозревают, что прошлогодние диверсии на железные дороги, совпавшие с открытием Олимпийских игр, были совершены левыми экстремистами.



Как отметил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, методы диверсантов имеют признаки леворадикальных экстремистов.



"Мы идентифицировали профили нескольких человек", - сообщил он о результатах предварительных расследований.



Заметим, что движение железнодорожного транспорта во Франции в понедельник осуществляется по графику. Об этом заявил министр транспорта страны Патрис Вергрие.



"На северном направлении, где вчера производилось движение трех из четырех поездов, сегодня все функционирует в нормальном графике", - добавил он.



Проблемы с железнодорожным транспортом во Франции на выходных затронули 800 тысяч человек.