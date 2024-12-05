Политика США и Ангола продвигают коридор Лобиту в Африке

2024-12-05 14:33

США и Ангола укрепляют взаимовыгодное сотрудничество в рамках продвижения перспективного экономического коридора Лобиту, который объединит в единую инфраструктурную сеть африканские страны от Атлантики до Индийского океана к югу от Сахеля, способствуя их открытости и инклюзивному росту.

Это стало одним из основных результатов официального визита президента США Джо Байдена в Анголу, состоявшегося 3 декабря.

Следует отметить, что Джо Байден стал первым американским президентом, который осуществил официальный визит в Анголу.

Кроме того, впервые с 2015 года вообще президент США посещает страны тропической Африки к югу от линии Сахеля.

В Луанде президент Байден провел двусторонние переговоры со своим ангольским коллегой Жоао Лоренсо, который отметил визит как «ключевой поворотный момент» в истории отношений.

Нынешний визит имеет важное значение в целом, для укрепления отношений между США и странами Африки.

Напомним, в начале августа 2022 года США официально представили стратегию отношений со странами Африки (к югу от Сахеля). А спустя несколько месяцев, в декабре 2022 года, президент Джо Байден принял лидеров стран Африки в Белом доме. По результатам саммита, США предоставили странам Африки инвестиции на общую сумму $55 млрд. (сроком на 3 года).

Непосредственно двустороннее сотрудничество между США и Анголой за этот период также развивается по нарастающей. Так, в ноябре 2023 года официальный визит в Белый дом осуществил президент Анголы Жоао Лоренсо. В 2024 году США и Ангола продвинулись в аграрном сотрудничестве (февраль), договорились по соглашению об открытом небе (октябрь), а также о торговом и инвестиционном партнерстве (ноябрь).

В 2023 году двусторонний товарооборот между США и Анголой оценивался в $1,77 млрд. По этому показателю Ангола является четвертым торговым партнером США в регионе. Кроме того, с 2022 года США профинансировали уже $2,9 млрд. прямых инвестиций в Анголу.

Помимо интересов торговли и инвестиций, президент Байден по результатам визита, также подчеркнул «важную роль» Анголы по обеспечению регионального мира и безопасности в Африке. В частности, за посредничество в урегулировании конфликта на востоке ДР Конго.

Отдельно заслуживает сказать о многосторонней инициативе экономического коридора Лобиту.

В Лобиту состоялась международная конференция, которая была приурочена специально к визиту президента Байдена. В этой конференции приняли участие лидеры африканских государств, задействованные в строительстве коридора, а также представители африканских, европейских и американских компаний.

Напомним, инициатива по созданию экономического коридора Лобиту официально была выдвинута в сентябре 2023 года. Первоначально инициатива была создана «с охватом» на Анголу, Демократическую Республику Конго и Замбию. Но в нынешней конференции уже также приняли участие представители Танзании.

Объем инвестиционного сотрудничества на начальных этапах в рамках коридора Лобиту оценивается в $3-5 млрд.

Согласно инвестиционным планам, в рамках коридора Лобиту предусматривается отнюдь не только модернизация действующей Бенгельской железнодорожной магистрали (1300 км.), но и вообще объединить в одну инфраструктурную сеть африканские страны от Атлантического до Индийского океана. При этом кроме непосредственно инфраструктурных проектов, имеются также другие инвестпланы. Например, в сфере чистой энергетики.

Следует отметить, коридор Лобиту создается в рамках Партнерства по глобальным инфраструктурным инвестициям (PGI), которое было инициировано президентом Джо Байденом и поддержано его союзниками по «Группе 7» в 2022 году.

«Группа 7», в рамках Партнерства PGI, взяла инвестиционные обязательства на общую сумму $600 млрд. к 2027 году.

Партнерство PGI предполагает инфраструктурное строительство на всех континентах. Так, в странах Африки в рамках партнерства обустраивается коридор Лобиту. В Азии не менее важную стратегическую роль имеет обустройство коридора Лусон – на Филиппинах (в Юг-Восточной Азии).

Игорь Шевырев.