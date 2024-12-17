Жизнь В 16 областях Украины зафиксированы отключения света из-за непогоды

2024-12-17 13:35

По состоянию данное время в 16 областях Украины зафиксированы отключения света из-за непогоды. Об этом сообщает Укрэнерго.

"В результате сложных погодных условий (сильный дождь, мокрый снег, ветер) были обесточены 397 населенных пунктов в 16 областях. Больше всего - в Хмельницкой области. Ремонтные бригады облэнерго работают над ликвидацией последствий непогоды. Заживление обесточенных абонентов ожидается к концу суток", - говорится в сообщении.

В свою очередь, ГСЧС сообщает о 449 обесточенных населенных пунктах в 15 областях (Хмельницкая - 191, Львовская - 51, Сумская - 48, Ровенская - 36, Тернопольская - 34, Житомирская - 22, Волынская - 21, Днепропетровская - 13, Харьковская - 11, Донецкая - 9, Кировоградская - 4, Черниговская - 3, Черновицкая - 3, Киевская - 2 и Черкасская - 1).

В Укрэнерго напомнили, что сегодня не планируются почасовые графики отключений света. Но в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. Поэтому сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии в период с 8:00 до 22:00.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы.

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