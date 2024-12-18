Жизнь Сегодня в пяти областях Украины зафиксированы новые отключения света

2024-12-18 14:39

Сегодня в пяти областях Украины зафиксированы новые отключения света из-за непогоды. Об этом сообщило Укрэнерго 18 декабря.

"В результате сложных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) – на утро остаются обесточенными 104 населенных пункта в пяти областях – Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Черновицкой", – говорится в сообщении.

Ремонтные бригады облэнерго уже работают над устранением повреждений. Заживление обесточенных абонентов ожидается до конца суток.

В Укрэнерго напомнили, что сегодня не планируются почасовые графики отключения света для населения, а лишь ограничение мощности для промышленности и бизнеса. При этом в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. Поэтому сохраняется необходимость экономного потребления электричества в период с 8:00 до 22:00.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы.

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