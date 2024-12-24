Политика Президент Панамы жестко ответил на претензии Трампа по поводу дороговизны Панамского канала

2024-12-24 09:24

Панамский канал принадлежит Панаме, заявил ее президент Хосе Рауль Мулино в ответ на претензии Трампа и намерения вернуть контроль Вашингтона над каналом. Обращение политика опубликовано на его странице в социальной сети X.



По словам Хосе Рауль Мулино, канал является частью истории страны, а суверенитет с независимостью Панамы не может быть предметом переговоров.



"Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме так и будет. Суверенитет и независимость нашей страны не могут быть предметом обсуждения", - заявил Мулино.



В ответ на это Трамп иронически написал в соцсети Truth Social: "Увидим" и "Добро пожаловать в канал США".



Панамский канал считается одним из важнейших транспортных водных путей международного значения. Он полностью расположен на территории Панама и соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Канал был построен в США и введен в эксплуатацию в 1914 году. Контроль над морским путем американские власти сохраняли вплоть до 31 декабря 1999 года, после чего он был передан правительству Панамы.



Известно, что на Соединенные Штаты приходится большинство грузов, проходящих через шлюзы Панамы. В 2024 году американские суда провезли через канал 160 миллионов тонн грузов, что составило три четверти общего количества клиентов канала. На втором месте, с большим отрывом от США, - Китай, чьи корабли провезли всего 45 миллионов грузов. Следом в статистике следуют Япония (30 млн) и Южная Корея (19 млн).



Ранее избранный президент Дональд Трамп пригрозил потребовать возвращения под контроль Вашингтона Панамского канала в случае, если транзитные пошлины для американских судов не будут снижены.