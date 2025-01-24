Политика Стало известно, на каких условиях Администрация Трампа стремится добиться завершения войны в Украине

2025-01-24 16:44

Администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться устойчивого мира между россией и Украиной во избежание повторного обострения в будущем. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS Mornings.

"Мы не просто хотим, чтобы конфликт закончился, а затем возобновился через два, три или четыре года. Мы стремимся обеспечить стабильность", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы приложить все усилия для завершения войны.

"Это конфликт начала Россия и сейчас он превратился в затяжной, кровавый и разрушительный. Он наносит огромные потери и россии, и Украине, однако наибольшую цену платит именно Украина, в частности из-за разрушения ее энергетической инфраструктуры", - добавил госсекретарь США.

Рубио также вспомнил о человеческих потерях, отметив, что война унесла жизни многих людей, заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и искать убежища за границей.

"Ради всех пострадавших этот конфликт должен быть завершен", - подытожил политик.