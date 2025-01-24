Политика Стало известно, на каких условиях Администрация Трампа стремится добиться завершения войны в Украине

2025-01-24 16:44

Администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться устойчивого мира между россией и Украиной во избежание повторного обострения в будущем. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS Mornings.

"Мы не просто хотим, чтобы конфликт закончился, а затем возобновился через два, три или четыре года. Мы стремимся обеспечить стабильность", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы приложить все усилия для завершения войны.

"Это конфликт начала Россия и сейчас он превратился в затяжной, кровавый и разрушительный. Он наносит огромные потери и россии, и Украине, однако наибольшую цену платит именно Украина, в частности из-за разрушения ее энергетической инфраструктуры", - добавил госсекретарь США.

Рубио также вспомнил о человеческих потерях, отметив, что война унесла жизни многих людей, заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и искать убежища за границей.

"Ради всех пострадавших этот конфликт должен быть завершен", - подытожил политик.

subscriber subscriber

Еще по теме

Первый международный визит нового госсекретаря США связан с контролем над Панамским каналом

2025-01-24 10:27

Дональд Трамп дал поручение закончить войну в Украине за ближайшие 100 дней

2025-01-23 09:31

У Трампа заявили, что намерены добиться именно справедливого и устойчивого мира в Украине

2024-12-28 12:29

Ситуация на фронте остается сложной - что сейчас происходит на разных направлениях фронта

2024-12-25 14:39

Еще новости в разделе "Политика"

Стало известно, на каких условиях Администрация Трампа стремится добиться завершения войны в Украине

2025-01-24 16:44

Германия значительно увеличивает количество своего военного контингента в Литве

2025-01-24 14:39

Верховный комиссар ЕС отреагировала на заявление Трампа, что Европа сильно отстает в плане помощи Украине

2025-01-24 13:30

Первый международный визит нового госсекретаря США связан с контролем над Панамским каналом

2025-01-24 10:27
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Стало известно, на каких условиях Администрация Трампа стремится добиться завершения войны в Украине 2025-01-24 16:44
Германия значительно увеличивает количество своего военного контингента в Литве 2025-01-24 14:39
Верховный комиссар ЕС отреагировала на заявление Трампа, что Европа сильно отстает в плане помощи Украине 2025-01-24 13:30
Первый международный визит нового госсекретаря США связан с контролем над Панамским каналом 2025-01-24 10:27