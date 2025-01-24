Политика Верховный комиссар ЕС отреагировала на заявление Трампа, что Европа сильно отстает в плане помощи Украине

2025-01-24 13:30

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что Европа отстает от США в плане помощи Украине, не соответствует действительности. Об этом она заявила в интервью Reuters.

"По моим подсчетам, мы предоставили Украине более 134 млрд евро. Это делает нас самым крупным международным донором", - отметила Каллас, отвечая на вопросы о словах президента США о том, что Европа должна платить больше.

Она отметила важность того, чтобы Европа принимала участие во всех переговорах по прекращению войны, начатой ​​вторжением россии в Украину в 2022 году.

Как пишет Reuters, некоторые европейские чиновники выразили опасение, что Трамп может попытаться заключить соглашение напрямую с Владимиром Путиным.

"Какие бы переговоры или соглашения ни были между Россией и Украиной, это касается и Европы. Поэтому "ничего о Европе без Европы" здесь тоже главное", - заявила Каллас.

Она выразила определенный оптимизм по поводу того, что ЕС придет к согласию о сохранении санкций в отношении России до окончания срока их действия в конце месяца.

"Я не вижу причин ослаблять или отменять санкции сейчас", - сказала Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Она добавила, что чиновники ЕС изучают, что еще можно сделать с российскими активами, замороженными внутри блока. Пока блок использует прибыль от активов для помощи Украине, но не использовал сами активы.

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