Спорт Эдди Хирн назвал единственного боксера, который способен составить конкуренцию Александру Усику

2025-01-25 16:45

Британский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу объединенного чемпиона Александра Усика. По словам функционера, только обладатель титула IBF в первом тяжелом дивизионе Джей Опетая способен составить конкуренцию украинцу.

"Джей предан первому тяжелому весу, но считаю, что нужно следовать примеру Усика. Этот парень был лучшим в первом тяжелом весе, а затем поднялся и выиграл бесспорный титул в супертяжелом дивизионе.

Мы уделяем все свое внимание титулам в нашей весовой категории, но в необозримом будущем, мы поборемся с Усиком за чемпионский пояс в супертяжелом дивизионе. Я считаю, что Джей единственный, кто способен дать Усику бой в течение следующих 12-18 месяцев", - приводит слова Хирна talkSPORT.