Политика Колумбия нашла выход из конфликтной ситуации с новым президентом США

2025-01-27 14:39

Колумбия нашла выход из "тупика", возникшего в отношениях этой страны с Соединенными Штатами. Об этом говорится в официальном заявлении колумбийского министерства иностранных дел.

Глава внешнеполитического ведомства Луис Гилберто Мурильо в ближайшие часы отправится в Вашингтон, чтобы провести встречи с американскими чиновниками и обменяться дипломатическими нотами и обсудить дальнейшее выполнение договоренностей между двумя сторонами.

"Мы будем продолжать принимать колумбийцев, которые возвращаются в страну в статусе депортированных, гарантируя им достойные условия как гражданам с причитающимися им правами", - говорится в документе.

В МИД страны также сообщили, что правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро намерено направить президентский самолет, чтобы способствовать возвращению соотечественников, которые должны были прибыть в страну сегодня утром из США двумя депортационными авиарейсами.