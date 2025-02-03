Политика Владимир Зеленский уверен, что в случае мирных переговоров участвовать также должны представители ЕС

2025-02-03 14:39

Исключение Киева из переговоров между США и россией по поводу войны в Украине было бы "очень опасным". За столом переговоров должны находиться США, Украина, россия и представители ЕС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

Он отметил, что враг не заинтересован в переговорах о прекращении войны или уступках, которые кремль рассматривает как поражение, особенно в условиях своего военного превосходства на поле боя.

Президент Украины выразил мнение, что президент США Дональд Трамп может вынудить бункерного сесть за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на российскую энергетику и банковскую систему, а также продолжая поддержку украинских военных.

"Я думаю, что это самые ближайшие и самые важные шаги", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинская сторона поддерживает контакты с администрацией Трампа, однако эти переговоры ведутся на общем уровне. Зеленский выразил надежду на то, что в ближайшее время состоятся личные встречи для детального обсуждения договоренностей.

"Они могут иметь свои отношения, но говорить об Украине без нас - это опасно для всех", - подчеркнул Зеленский.

"Я считаю, что, прежде всего, мы должны провести встречу с Трампом - это важно", - заявил Зеленский.

По его словам, после переговоров с Трампом предстоит перейти к формату переговоров с россией. Он подчеркнул, что за столом переговоров должны быть США, Украина и россия, а также желательно Европейский Союз.

"Голос ЕС тоже должен быть там. Я думаю, что это было бы справедливо и эффективно. Но как именно это будет выглядеть? Я не знаю", - признал Зеленский.