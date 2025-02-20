Политика Власти США поставили на паузу рассмотрение иммиграционных заявлений от украинцев

2025-02-20 10:27

Прием иммиграционных заявлений от граждан Украины приостановили в США на фоне критики украинского президента Владимира Зеленского его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников.

Власти США поставили на паузу рассмотрение иммиграционных заявлений от украинцев и представителей стран Латинской Америки, прибывших туда раньше по эмиграционным программам.

Одна из таких программ – Единство для Украины – тоже приостановлена ​​Трампом в конце января. По этой программе на территорию США успели въехать около 240 тысяч украинцев. Об этом свидетельствует служебная записка Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) от 14 февраля.

Речь о внутренней директиве USCIS, в которой высокопоставленный сотрудник службы Эндрю Дэвидсон объявил "административную паузу" в отношении всех, кто "ждет рассмотрения просьбы о (иммиграционных) льготах" (pending benefit requests), поданных мигрантами, которым уже разрешили въезд в США по программам.

 

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