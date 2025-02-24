Политика Владимир Зеленский заявил, что готов хоть сейчас покинуть свой пост ради завершения войны

2025-02-24 08:23

Президент Владимир Зеленский готов покинуть свой пост, если это будет означать мир для Украины или в обмен на членство Украины в НАТО. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

На вопрос, готов ли он покинуть пост президента, если это приведет к миру, Зеленский ответил: "Если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я покинул свой пост, то я готов. Вторая история могу поменять это на НАТО, если есть такие условия. Сразу (говорю – ред.), чтобы долго об этом не говорить".

Президент отметил, что не собирается быть у власти десятилетия.

Напомним, ранее Зеленский ответил на заявления президента США Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев составляет 4%. Глава государства отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

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