Политика Макрон после встречи с Трампом заявил о возможности прекращения войны в Украины в ближайшие недели

2025-02-26 09:35

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на возможность перемирия в войне россии против Украины в ближайшие недели, но назвал его лишь предпосылкой для полноценных переговоров о мире. Об этом политик сказал в интервью Fox News.

На вопрос, разделяет ли он оценку президента США Дональда Трампа о возможности завершения войны в ближайшие недели, Макрон ответил: "Я надеюсь. И думаю, каждый помнит обо всех потерях и о том, что проходит украинский народ последние три года, и они лишь защищают свою территорию и суверенитет".

Макрон заявил, что приход к власти Трампа "меняет правила игры". "Поэтому я думаю, это (перемирие) возможно в обозримом будущем", - сказал французский президент.

Политик считает, что сейчас сторонам требуется прекращение огня, которое можно оценить и проверить, а также полноценные переговоры. По его словам, перемирие нужно для того, чтобы посмотреть, "насколько россия отдана своим обещаниям".