Политика Пекин моментально отреагировал на повышение США пошлин на китайские товары

2025-03-05 13:34

Китайское посольство в США сделало заявление после повышения пошлин на китайские товары с 10% до 20%. Об этом сообщает Sky News в среду, 5 марта.

"Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы бороться до конца", - говорится в сообщении посольства КНР.

Заявление было опубликовано в момент, когда президент США Дональд Трамп завершал свою речь в Конгрессе по экономической политике. Оно стала ответом на экономическое противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира.