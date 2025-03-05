Политика Пекин моментально отреагировал на повышение США пошлин на китайские товары

2025-03-05 13:34

Китайское посольство в США сделало заявление после повышения пошлин на китайские товары с 10% до 20%. Об этом сообщает Sky News в среду, 5 марта.

"Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы бороться до конца", - говорится в сообщении посольства КНР.

Заявление было опубликовано в момент, когда президент США Дональд Трамп завершал свою речь в Конгрессе по экономической политике. Оно стала ответом на экономическое противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира.

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