Экономика Канада прекратила продажу и импорт всего спиртного из США в ответ на новые пошлины Трампа

2025-03-07 08:26

Самая густонаселенная канадская провинция Онтарио прекратила продажу и импорт всего спиртного из США после введения администрацией Дональда Трампа 25% пошлин. Об этом сообщил премьер-министр Онтарио Даг Форд, передает Укринформ.

"Уже сейчас LCBO - крупнейший в мире покупатель алкоголя - начнет убирать продукцию США с полок магазинов. Поскольку LCBO также является монопольным оптовым продавцом, американские бренды больше не будут доступны в каталоге. То есть розничные сети, бары и рестораны на территории провинции не смогут восстановить свои запасы американской продукции", - сказал он.

По словам Форда, этот шаг нанесет "очень сильный удар американским производителям". Каждый год LCBO продает американских вин, пива, сидра и зельцеров из 35 штатов почти на 1 млрд долларов. Вся эта продукция будет снята с продажи.

О подобных ограничительных мерах объявили еще три канадские провинции: Британская Колумбия, Манитоба и Нью-Фаундленд.

Напомним, ранее канадская провинция Онтарио запретила американским компаниям участвовать в местных закупках и разрывала соглашение с компанией SpaceX о предоставлении высокоскоростного интернета.