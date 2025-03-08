Политика Дипломаты ЕС считают своей главной задачей сегодня снова сблизить Вашингтон с Киевом

2025-03-08 08:28

Европа намерена привлечь Соединенные Штаты к дебатам по вопросам европейской безопасности, а также сделать все возможное, чтобы снова сблизить их с Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский, сообщает Reuters.

"Нам также нужно продолжать взаимодействовать с США в дебатах о европейской безопасности, и нам нужно найти способ, возможно, как сблизить Украину и США. Мы не должны ставить крест на США, безусловно, нет", - сказал Липовский.

Глава чешского МИД напомнил, что в четверг состоится саммит лидеров ЕС, где будут обсуждать вопросы Украины и безопасности. Его созвали на фоне изменения политики США по войне России против Украины.

"Основной интерес Чешской Республики и, я надеюсь, большинства европейских стран состоит в том, чтобы убедиться, что мы остановим российский империализм, что мы защитим принципы, согласно которым границы не меняются грубой силой", - сказал он.

Правительство Чехии уже приняло решение об увеличении расходов на оборону до 3% валового внутреннего продукта в ближайшие годы с примерно 2% в 2024 году.