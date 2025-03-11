Политика Китай заявил о намерениях к мирному "воссоединению" с Тайванем без посредников

2025-03-11 14:45

Китай стремится к мирному "воссоединению" с Тайванем, но готов принять все необходимые меры для защиты "территориальной целостности". Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает Укринформ.

По ее словам, вопрос Тайваня является ключевым для Пекина и не подлежит обсуждению с другими странами.

"Китай с большой искренностью стремится сделать все возможное, чтобы совершить мирное воссоединение", - заявила Мао.

Как отмечается, Пекин и дальше будет противодействовать попыткам острова провозгласить независимость и попыткам других стран поддержать такие усилия Тайбэя.

"Китай будет принимать все необходимые меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности и будет решительно противостоять независимости Тайваня и внешнему вмешательству... Вопрос Тайваня является ядром главных интересов Китая и первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях", - добавила спикер.

Тайвань никогда не входил в состав КНР и с самого ее провозглашения в 1949 году управляется собственной администрацией и существует как де-факто отдельное государство. Однако коммунистические власти Китая считают остров своей провинцией, для «воссоединения» которой с материком грозятся применить военную силу.