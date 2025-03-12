Политика Американские сенаторы обвинили Дональда Трампа в ослаблении обороноспособности Украины

2025-03-12 08:24

Американский сенатор-демократ Марк Келли обвинил президента Дональда Трампа в ослаблении обороноспособности Украины из-за прекращения обмена разведывательными данными. Об этом Келли написал на платформе Х.

Он рассказал, что только что вернулся из Украины и поделился увиденным, в частности рассказал о российских ударах по гражданским больницам.

Келли отметил, что решение Трампа остановить передачу Украине разведданных оказало существенное влияние на способность Киева защищаться от российских атак.

"Приостановка военной помощи только осложнила борьбу Украины против России. Они испытывают нехватку в определенных видах оружия. Остановка поставок только помогает россиянам. … Дональд Трамп пытается ослабить позиции Украины, и мы заслуживаем объяснения. Если Путин получит преимущество, он не согласится на прекращение огня и позже может угрожать странам НАТО, что поставит под удар американских солдат и граждан США", - написал Марк Келли.

Он также рассказал, что встретился с украинскими пилотами.

"Я встретился с украинскими пилотами, с одним из которых познакомился еще в Аризоне, когда он учился летать на F-16. Они выполняют сложные боевые миссии против российских сил. Когда Трамп прекратил передачу американской разведки этим пилотам, он фактически ослепил их перед угрозами, подвергая опасности их жизни и их самолеты. Но что еще хуже - это помогает россиянам…", - написал сенатор.

После критики в адрес Трампа сенатор Келли стал объектом нападения со стороны Илона Маска, который назвал его "предателем" в соцсети X, Келли отверг это заявление.

"Предатель? Илон, если ты не понимаешь, что защита свободы - это основополагающий принцип, который делает Америку большой и обеспечивает нашу безопасность, возможно, стоит оставить это тем, кто это понимает", - написал Келли.