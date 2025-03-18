Политика Немецкий Бундестаг сегодня может принять важное решение об увеличении помощи Украине

2025-03-18 08:24

Немецкий Бундестаг во вторник, 18 марта, должен принять важное решение, которое укрепит европейскую безопасность и увеличит помощь Украине как минимум на 3 миллиарда евро. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"В историческом решении мы интегрируем нашу безопасность в Основной закон с помощью поправки к Конституции, которая комплексно охватывает безопасность, усиливает её, предоставляет большую поддержку Украине и выделяет значительные дополнительные средства на инфраструктуру. Это мощный сигнал о том, что Германия серьезно относится к собственной безопасности, безопасности Украины и безопасности Европы", - подчеркнула она.

По её словам, этим решением наконец будет выделено Украине еще три миллиарда евро в 2025 году.

"Таким образом, Германия предоставит Украине 7 миллиардов евро, как и в прошлом году... Сильная и суверенная Украина - наша цель. Для этого нужна позиция силы, особенно для переговоров с путинской Россией", - отметила Бербок.

Ранее на встрече глав МИД G7 в Канаде, откуда Бербок прибыла в Брюссель, все подтвердили стремление к миру в Украине и миру в Европе, проинформировала она.

"Мы четко дали понять, что прекращение огня отличается от мирного договора", - сказала Бербок и добавила, что на встрече в Канаде между европейскими партнерами не было никаких разногласий по этой позиции. Мир не может быть достигнут в обход европейцев, на континенте которых идет война, добавила она.