Политика Китай открыто поддержал инициативы Трампа, направленные на прекращение огня в Украине

2025-03-21 10:27

Китай считает важными любые шаги в направлении прекращения огня, поскольку это предпосылка для начала мирных переговоров. Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа с путиным, передает Укринформ.

"Китайская сторона с самого начала выступала за решение "украинского кризиса" (так Пекин называет полномасштабную войну россии против Украины - ред.) через диалог и переговоры", - сказала Мао.

Спикер внешнеполитического ведомства добавила, что Китай поддерживает инициативы, направленные на остановку боевых действий, поскольку это позволит запустить переговорный процесс.

"Китай считает все усилия, направленные на прекращение огня, необходимыми и важными шагами к миру", - отметила Мао.