Политика Канада пытается снизить зависимость от США и присоединиться к оборонной инициативе Евросоюза

2025-03-22 09:32

Канада ведет переговоры с Европейским Союзом об участии в новом военно-промышленном проекте, который откроет для нее новые рынки и укрепит сотрудничество на фоне охлаждения отношений с США. Об этом сообщает  The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, сейчас ведутся детальные переговоры по включению Канады в новую оборонную инициативу Евросоюза. Цель состоит в том, чтобы поднять оборонную промышленность ЕС, которая станет "надежной альтернативой Соединенным Штатам", доминирующим на рынке производства оружия.

В частности, по словам собеседников, Канада сможет стать частью европейского реестра военного производства, продавая свои промышленные мощности для создания европейских систем, таких как реактивный самолет Saab Gripen, конкурент американского F-35, производящий Lockheed Martin.

Канада начала сближаться с Европой после избрания Дональда Трампа президентом США. Как отмечается в материале NYT, сотрудничество в военной промышленности с Европейским Союзом свидетельствует о том, что традиционные союзники Вашингтона углубляют свои связи без его участия.

"Это делается для того, чтобы снизить зависимость от США и защититься от непредсказуемых решений Трампа, которые могут повлиять на глобальную безопасность и оборонные поставки", - указывает издание.

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