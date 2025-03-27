Политика Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил обязательства по обеспечению безопасности стран Балтии

2025-03-27 08:26

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил обязательства по обеспечению безопасности стран Балтии и приветствовал увеличение ими расходов на оборону. Об этом он сказал на встрече с министрами иностранных дел стран Балтии, LRT.

По словам представительницы Госдепартамента Темми Брюс, Рубио подчеркнул крепкие связи США с Литвой, Латвией и Эстонией.

Отмечается, что министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии посетили Вашингтон на фоне обеспокоенности союзников США в Европе по поводу обязательств страны в сфере безопасности после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что передал своему американскому коллеге сообщение о том, что Литва готова принять больше военнослужащих США. Американские военные периодически ротируются в Литве с весны 2014 года, а тяжело вооруженные батальоны США размещены в стране с 2019 года.

Как отметил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, присутствие войск США в государствах Балтии очень важно для сдерживания и поддержания мира в регионе. Он также акцентировал, что Эстония тратит на оборону уже 3,7% ВВП, а с следующего года хочет увеличить расходы до 5%.

Во время встречи с министрами Рубио также подчеркнул приверженность президента США Дональда Трампа достижению справедливого и прочного мира в Украине.

Цахкна в данном контексте отметил, что "предложение о 30-дневном прекращении огня, сделанное в Джидде пару недель назад, четко показывает, что и США, и Украина преданы достижению мира. Однако россия показала, что она не готова к миру, поскольку продолжает свои жестокие нападения на Украину".

Он подчеркнул важность продолжения военной помощи Украине, с одной стороны, и экономического давления на Россию, с другой.

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