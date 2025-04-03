Спорт Андрей Лунин по итогам принципиального поединка стал одним из худших игроков Реала

2025-04-03 12:30

В рамках ответного матча полуфинала Кубка Испании мадридский Реал в очень непростом поединке прошел Реал Сосьедад.

"Королевский" клуб на родном Сантьяго Бернабеу пропустил целых четыре гола. В воротах был украинский голкипер Андрей Лунин.

Свой первый гол он пропустил между ног после удара с острого угла. Во время второго гола мяч снова прошел между ног вратаря после рикошета от Давида Алабы.

Третий мяч влетел в ворота также после рикошета, а во время четвертого Лунин на выходе не сумел дотянуться до мяча.

 Основное время завершилось со счетом 3:4 не в пользу "сливочных", после чего поединок перешел в овертаймы. Там Антонио Рюдигер принес ничью и оформил место в финале для своей команды.

 Алаба и Лунин стали одними из худших игроков команды во время матча по мнению статистического портала SofaScore, получив 5,9 и 6,2 очка соответственно.

 На счету Лунина два сейва, 38 точных передач (из 44 попыток), из них 10 из 16 длинных передач.

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