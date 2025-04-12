Политика Китай пытается стать союзником ЕС в вопросе противостояния новым торговым ограничениям США

2025-04-12 14:36

Китай и Европейский Союз обменялись мнениями об укреплении сотрудничества в экономике и торговле в ответ на тарифы со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Reuters

В частности, министр торговли Китая Ван Веньтао обсудил соответствующий вопрос с еврокомиссаром по вопросам торговли и экономической безопасности Марошем Шефчовичем. Речь шла о восстановлении переговоров о торговых льготах и немедленном начале переговоров по обязательствам относительно цен на электромобили.

Разговор между двумя чиновниками состоялся до вступления в силу пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Ван Веньтао отметил, что Китай готов к углублению торгового, инвестиционного и промышленного сотрудничества с Европейским Союзом.

Стороны обсудили также создание более благоприятной бизнес-среды для предприятий.

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп объявил о паузе в новых пошлинах. Но в отношении Китая ограничения только усиливаются. В частности, Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 125%, но снизил тарифы для всех стран до 10% на 90 дней.

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