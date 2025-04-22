Экономика Украина восстановила половину объемов добычи газа, потерянных в результате вражеских ударов

2025-04-22 14:45

Почти половину 50% объемов добычи, потерянных в результате самой мощной вражеской атаки на объекты компании в феврале, в марте 2025 года восстановило АО Укргаздобыча. Об этом сообщила группа Нафтогаз.

"Самой разрушительной была атака в феврале 2025 года - она нанесла значительный ущерб государственному добыче газа – потери достигли почти 50% объемов", - говорится в сообщении.

Нафтогаз для обеспечения отопительного сезона и компенсации потерь немедленно импортировал 800 млн куб. м газа и сбалансировал систему и начал восстановление поврежденной инфраструктуры.

В компании добавили, что УГД, несмотря на войну, обеспечило выполнение производственной программы компании, что позволило ввести в эксплуатацию 83 скважины и достичь в 2024 г. максимального с 2017 г. объема добычи предприятиями группы Нафтогаз – 14,6 млрд куб. м.

Также УГД реализовала более 30 проектов по модернизации наземной инфраструктуры, что обеспечило дополнительную добычу более 300 млн куб. м – это на 137% больше по сравнению с 2021 г. и на 3% – чем в 2023 г.