Политика Спецпредставители Трампа Стив Виткофф и Кит Келлог прилетят в Стамбул для участия в мирных переговорах

2025-05-13 16:38

Спецпредставители президента США Стив Виткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул и примут участие в переговорах между Украиной и россией. Об этом сообщают Reuters и CNN.

Так, сразу три неназванных источника рассказали Reuters, что Виткофф и Келлог полетят в Стамбул в четверг на возможные переговоры Украины и россии.

Также информацию о планах Келлога и Виткоффа участвовать в переговорах в Стамбуле подтверждают и неназванные источники телеканала CNN.

Высокопоставленный представитель администрации президента США рассказал, что участие Дональда Трампа в переговорах между Украиной и рф во многом будет зависеть от того, примет ли в них участие путин.

"Сейчас всё очень динамично и никто ничего не знает", - сказал неназванный чиновник.

Как известно, в ночь на 11 мая Путин предложил прямые переговоры с Украиной в Турции в четверг, 15 мая, но при этом он ничего не сказал о прекращении огня. В ответ Зеленский заявил, что лично будет ждать путина в Стамбуле.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп может посетить переговоры Украины и россии, если они состоятся в Стамбуле.

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