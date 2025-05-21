Политика Китай призвал Украину и рф прекратить огонь и достичь справедливого мирного соглашения путем диалога

2025-05-21 09:35

Министр иностранных дел КНР Ван И провел переговоры с главами МИД Германии и Польши - Йоханном Вадефулем и Радославом Сикорским. Он заверил коллег, что Пекин остается привержен политическому урегулированию войны россии против Украины. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление МИД КНР.

"Китай всегда был привержен содействию мирным переговорам и никогда не отказывался от своих миротворческих усилий, включая создание группы “Друзья мира” с странами Глобального Юга", - говорится в заявлении китайского министра.

Он также добавил, что россия и Украина "недавно возобновили прямые переговоры" и назвал это "первым шагом к миру", несмотря на сохранение "разногласий" между сторонами.

"Китай ожидает, что все стороны и впредь будут демонстрировать готовность решить “кризис” политическим путем и в конечном итоге достичь справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения путем диалога", - отметил глава МИД КНР.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что и Вадефуль, и Сикорский выразили надежду, что Пекин "применит свое влияние для прекращения огня и завершения украинского кризиса", а также продолжит играть роль в поддержании стабильности в Европе.

В то же время в публичных заявлениях Пекина отсутствует понимание мира, которое разделяют Украина и ее международные партнеры. Речь идет о возвращении к международно признанным границам 1991 года, выводе российских войск, наказании военных преступников и выплате репараций.

В частности, в совместном документе Китая и Бразилии, опубликованном в прошлом году в мае, отсутствует даже упоминание о территориальной целостности Украины. Хотя в китайском "мирном плане" из 12 пунктов, представленном в феврале 2023 года, это положение было первым и основывалось на нормах Устава ООН.