Мир В деле о смертельном ДТП Фрэнсиса Нганну новый поворот - спортсмена могут оправдать

2025-05-22 11:34

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну в конце апреля стал участником трагического дорожно-транспортного происшествия в столице Камеруна, Яунде, в результате которого погибла 17-летняя девушка.

По предварительным данным, Нганну, находясь на мотоцикле, сбил девушку на дороге. Боец оказал пострадавшей первую медицинскую помощь и лично доставил ее в больницу.

Сначала дело квалифицировалось как случайное (непреднамеренное) убийство. Однако высший суд Яунде обнародовал постановление, в котором говорится о вероятной врачебной ошибке, которая могла привести к смерти пациентки.

"Во время лечения госпожи Тсамы Мануэллы в больнице была допущена серьезная врачебная ошибка, в частности передозировка анестезией, которая непосредственно повлекла ее смерть. Мы требуем, чтобы был пролит полный свет на ответственность больницы и медицинского персонала", - приводит текст пресс-релиза суда издания La Sueur.

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