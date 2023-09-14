Спорт Майк Тайсон уверен, что его подопечный Нганну сможет победить Тайсона Фьюри

2023-09-14 13:35

Фрэнсис Нганну сможет победить Тайсона Фьюри, но ему следует помнить, что в боксе нельзя биться ногами. Так считает легендарный Майк Тайсон, который сейчас готовит камерунца к поединку с чемпионом WBC в тяжелом весе.

"Железный" Майк верит, что поединок может сложиться успешно для его нынешнего подопечного.

"Думаю, у Фрэнсиса все получится очень хорошо. Все зависит от опыта поединков, он просто должен помнить, что нельзя использовать ноги, чего он никогда не делал.

Он настоящий мощный панчер, очень быстрый для большого парня весом 260 фунтов (118 кг). Я думаю, он справится лучше, чем считают большинство людей", - приводит слова Тайсона Boxing Scene со ссылкой на Eurosport Netherlands.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.