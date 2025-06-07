Політика Верховна Рада ухвалила нові назви для більш ніж трьох сотень населених пунктів

2025-06-07 11:33

Верховна Рада ухвалила дві постанови про перейменування населених пунктів, назви котрих містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За відповідне рішення проголосували 257 народних обранці.

Відтак, ухвалила постанови про перейменування 328 населених пунктів.

Згідно з документами, нові назви отримають:

4 райони

10 міст

56 селищ

261 село

Втім, деякі міста, зокрема Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ, тимчасово залишили без змін – рішення по перейменуванню розглядатимуть окремо.

Загалом перейменування торкнулося населених пунктів у 20 областях, зокрема Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Херсонській тощо.

Рішення відповідає державній політиці щодо деколонізації та дерусифікації, спрямованої на очищення топоніміки України від радянської та російської спадщини.