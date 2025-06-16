Політика Перемовини про ядерну угоду між Іраном та США остаточно зірвано

2025-06-16 11:33

Заплановані раніше перемовини про ядерну угоду між Іраном та США не відбудуться. Про це заявив міністр закордонних справ Оману, який виступає посередником у переговорах, Бадр аль-Бусаїді.

"Переговори між Іраном і США, які мали відбутися в Маскаті, тепер не відбудуться. Але дипломатія і діалог залишаються єдиним шляхом до тривалого миру", - зауважив він.

Попри те, що Тегеран оголосив по державному телебаченню про відмову від переговорів ще 13 числа, в Омані все одно готували платформу для переговорів. Також очікував на рішення Ірану і Дональд Трамп.

І хоча офіційно Сполучені Штати заявили, що не причетні до ізраїльських ударів, глава іранського МЗС Аббас Аракчі заявив, що за нинішніх умов проведення нового раунду переговорів не може бути виправданим. Це ж підтвердив у розмові з Макроном і президент Ірану Пезешкіан.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання. Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.